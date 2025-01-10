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Бывший чемпион мира: Мне кажется, что бой Джошуа - Фьюри однозначно состоится
Но есть ли в этом смысл
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук высказался по поводу возможного поединка между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и его соотечественником, также ранее владеющим чемпионскими титулами в этом дивизионе Энтони Джошуа.
"Мне кажется, что этот бой однозначно состоится. Они находятся на той стадии карьеры, когда подерутся друг с другом за большие деньги и никто из них ничего не потеряет в случае поражения. Настало время их большого боя в Великобритании. Я бы назвал фаворитом этого боя Фьюри. Прямо сейчас я вижу, как Фьюри будет доминировать над Джошуа на протяжении всего боя, а затем его нокаутирует", — сказал Брук на YouTube-канале Seconds Out.
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