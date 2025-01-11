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Усик ошарашил болельщиков своим текущим весом
Космические цифры
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) признался, какой вес имеет сейчас. Об этом он рассказал в разговоре с Амиром Ханом.
Хан: Чемпион, как дела, брат? Как ты?
Усик: У меня все хорошо.
Хан: Честно говоря, должен сказать, что сегодня впервые вижу, что у тебя живот, такой ненасытный живот.
Усик: Да, сегодня я вешу более 110 кг.
Хан: В самом деле? Но слушай, последний бой был отличным, искренне поздравляю тебя. Легенда, знаешь?
Усик: Да.
Хан: С кем хочешь драться дальше?
Усик: Я не знаю. Сейчас хочу отдохнуть.
Хан: Насладиться жизнью?
Усик: Да.
Хан: С детьми?
Усик: Да. Дети хорошо, оба парня в порядке, дочери хорошо. Следующие бои – это проблема моей команды – Климаса, Красюка. Я хочу отдохнуть.
With my friend and undisputed heavyweight champion of the world Usyk. #Ukraine #worldchampion #Boxing #kingkhan #rtfight @RTFight_App pic.twitter.com/UxW7fOtnIh— Amir Khan (@amirkingkhan) January 10, 2025
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