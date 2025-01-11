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Усик ошарашил болельщиков своим текущим весом

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Усик ошарашил болельщиков своим текущим весом

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) признался, какой вес имеет сейчас. Об этом он рассказал в разговоре с Амиром Ханом.

Хан: Чемпион, как дела, брат? Как ты?

Усик: У меня все хорошо.

Хан: Честно говоря, должен сказать, что сегодня впервые вижу, что у тебя живот, такой ненасытный живот.

Усик: Да, сегодня я вешу более 110 кг.

Хан: В самом деле? Но слушай, последний бой был отличным, искренне поздравляю тебя. Легенда, знаешь?

Усик: Да.

Хан: С кем хочешь драться дальше?

Усик: Я не знаю. Сейчас хочу отдохнуть.

Хан: Насладиться жизнью?

Усик: Да.

Хан: С детьми?

Усик: Да. Дети хорошо, оба парня в порядке, дочери хорошо. Следующие бои – это проблема моей команды – Климаса, Красюка. Я хочу отдохнуть.

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