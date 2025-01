Усик ошарашил болельщиков своим текущим весом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) признался, какой вес имеет сейчас. Об этом он рассказал в разговоре с Амиром Ханом.

Хан : Чемпион, как дела, брат? Как ты?

Усик: У меня все хорошо.

Хан : Честно говоря, должен сказать, что сегодня впервые вижу, что у тебя живот, такой ненасытный живот.

Усик : Да, сегодня я вешу более 110 кг.

Хан : В самом деле? Но слушай, последний бой был отличным, искренне поздравляю тебя. Легенда, знаешь?

Усик : Да.

Хан : С кем хочешь драться дальше?

Усик : Я не знаю. Сейчас хочу отдохнуть.

Хан : Насладиться жизнью?

Усик : Да.

Хан : С детьми?

Усик : Да. Дети хорошо, оба парня в порядке, дочери хорошо. Следующие бои – это проблема моей команды – Климаса, Красюка. Я хочу отдохнуть.

With my friend and undisputed heavyweight champion of the world Usyk. #Ukraine #worldchampion #Boxing #kingkhan #rtfight @RTFight_App pic.twitter.com/UxW7fOtnIh