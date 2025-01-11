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Абсолютный чемпион мира остался без соперника на следующий поединок

Бокс
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Абсолютный чемпион мира остался без соперника на следующий поединок

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО) остался без соперника на следующий поединок. 24 января японец должен был выйти на бой против австралийца Сэма Гудмана (19-0; 8 КО).

Последний был вынужден отказаться от поединка, поскольку имеет рецидив травмы глаза. Бой уже переносили однажды – сначала он должен был состояться 24 декабря.

Напомним, что в своем крайнем поединке Иноуэ техническим нокаутом победил Ти Джея Дохени. Это было 3 августа в прошлом году.

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