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Абсолютный чемпион мира остался без соперника на следующий поединок
Замены не нашлось
Абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ (28-0; 25 КО) остался без соперника на следующий поединок. 24 января японец должен был выйти на бой против австралийца Сэма Гудмана (19-0; 8 КО).
Последний был вынужден отказаться от поединка, поскольку имеет рецидив травмы глаза. Бой уже переносили однажды – сначала он должен был состояться 24 декабря.
Напомним, что в своем крайнем поединке Иноуэ техническим нокаутом победил Ти Джея Дохени. Это было 3 августа в прошлом году.
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