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Чисора назвал победителя в поединке Дюбуа-Паркер
Прогноз британца
independent.co.uk / РА
Супертяж Дерек Чисора дал прогноз на поединок между чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером (35-3; 23 КО). Его слова цитирует SecondsOut:
"Я бы поставил свои деньги на Дюбуа. Я верю, что у него есть все необходимое, чтобы остановить Джозефа Паркера, потому что он сильнее и голоднее. Теперь он на ходу. Сейчас ничего не может его остановить" – сказал Дерек.
Напомним, что бой Дюбуа-Паркер состоится 11 февраля в Саудовской Аравии в андеркарте поединка Бивол-Бетербиев.
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