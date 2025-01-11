Чисора назвал победителя в поединке Дюбуа-Паркер

Супертяж Дерек Чисора дал прогноз на поединок между чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа (22-2; 21 КО) и представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером (35-3; 23 КО). Его слова цитирует SecondsOut:

"Я бы поставил свои деньги на Дюбуа. Я верю, что у него есть все необходимое, чтобы остановить Джозефа Паркера, потому что он сильнее и голоднее. Теперь он на ходу. Сейчас ничего не может его остановить" – сказал Дерек.

Напомним, что бой Дюбуа-Паркер состоится 11 февраля в Саудовской Аравии в андеркарте поединка Бивол-Бетербиев.