Фанат сказал Фьюри, что тот проигрывает Джошуа, реакция Тайсона не удивила

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) грубо отреагировал на слова фаната, предсказавшего победу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в их очном противостоянии.

Болельщик : Привет, Тайсон. Рад нашему знакомству.

Фьюри: Рад знакомству.

Болельщик : Думаю, что Джошуа тебя поразит.

Фьюри : Что ты сказал?

Болельщик : Тебя побьет Джошуа.

Фьюри : На этом пляже дюбой побьет тебя. Надмерный урод.

Old man disrespects Tyson Fury after he didn’t get a hand shake ???? pic.twitter.com/e05yPSJglC