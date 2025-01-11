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Фанат сказал Фьюри, что тот проигрывает Джошуа, реакция Тайсона не удивила
Это очень смешно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) грубо отреагировал на слова фаната, предсказавшего победу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в их очном противостоянии.
Болельщик: Привет, Тайсон. Рад нашему знакомству.
Фьюри: Рад знакомству.
Болельщик: Думаю, что Джошуа тебя поразит.
Фьюри: Что ты сказал?
Болельщик: Тебя побьет Джошуа.
Фьюри: На этом пляже дюбой побьет тебя. Надмерный урод.
Old man disrespects Tyson Fury after he didn’t get a hand shake ???? pic.twitter.com/e05yPSJglC— Happy Punch (@HappyPunch) January 10, 2025
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