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Фанат сказал Фьюри, что тот проигрывает Джошуа, реакция Тайсона не удивила

Бокс
Обновлено

Это очень смешно

Фанат сказал Фьюри, что тот проигрывает Джошуа, реакция Тайсона не удивила

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-2-1; 24 КО) грубо отреагировал на слова фаната, предсказавшего победу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в их очном противостоянии.

Болельщик: Привет, Тайсон. Рад нашему знакомству.

Фьюри: Рад знакомству.

Болельщик: Думаю, что Джошуа тебя поразит.

Фьюри: Что ты сказал?

Болельщик: Тебя побьет Джошуа.

Фьюри: На этом пляже дюбой побьет тебя. Надмерный урод.

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