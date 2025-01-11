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Аль аш-Шейх: Усик сказал, что хочет провести еще по крайней мере 1 или 2 боя

Бокс

Украинский чемпион планирует выйти на ринг перед завершением карьеры

Аль аш-Шейх: Усик сказал, что хочет провести еще по крайней мере 1 или 2 боя

Фото: Getty Images

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Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх в интервью Карлу Фрочу поделился информацией о дальнейших планах чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

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“Я думаю, Дюбуа заслуживает реванша. В последний раз, когда я видел Усика, он сказал мне, что еще будет драться, но решение примет после февральских боев. Сказал, что хочет провести еще по крайней мере 1 или 2 боя", – сказал Турки.

В рамках вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде пройдут два поединка в сверхтяжелом весе: Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер и Чжан Чжилей – Агит Кабаел.

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Источник:
Froch On Fighting
Опубликовал: Александр Симченко
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