Усик – лучший боксер 2024 года по версии The Ring

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) стал лучшим боксером 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

Церемония награждения прошла вчера, 11 января, в Лондоне (Великобритания). Напомним, в прошлом году украинец провел два поединка – в мае раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира (впервые в эпоху четырех поясов). В декабре провел поединок-реванш и снова победил – на этот раз единогласным решением судей.

Oleksandr Usyk thanks "greedy belly" Tyson Fury during his acceptance speech after winning The Ring Male Fighter of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/8uCqB2oG1G