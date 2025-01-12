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Усик – лучший боксер 2024 года по версии The Ring

Бокс
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Совершенно заслуженная награда

Усик – лучший боксер 2024 года по версии The Ring

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) стал лучшим боксером 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

Церемония награждения прошла вчера, 11 января, в Лондоне (Великобритания). Напомним, в прошлом году украинец провел два поединка – в мае раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира (впервые в эпоху четырех поясов). В декабре провел поединок-реванш и снова победил – на этот раз единогласным решением судей.

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