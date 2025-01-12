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Усик забрал три из четырех номинаций на церемонии награждения The Ring
Мощный результат
Фото: Getty Images
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) выиграл три из четырех номинаций, в которых был представлен на церемонии награждения авторитетного журнала The Ring.
Наш боксер
Александр был представлен в еще одной номинации "Лучший бой 2024 года", однако там победу праздновал поединок Холматов-Форд.
???? Oleksandr Usyk vs Tyson Fury 1 ‘Ring of Fire’ has won The Ring Event of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/x9x3ld0UKa— Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025
???? Oleksandr Usyk vs Tyson Fury 1 (Round 9) has won The Ring Round of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/cgd12m02fF— Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025
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