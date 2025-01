Усик забрал три из четырех номинаций на церемонии награждения The Ring

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) выиграл три из четырех номинаций, в которых был представлен на церемонии награждения авторитетного журнала The Ring.

Наш боксер забрал награду как "Лучший боксер 2024 года". Кроме нее Усику удалось победить в номинациях "Лучший раунд 2024 года" (9 раунд первого поединка Усик-Фьюри) и "Событие 2024 года" (первый бой Усик-Фьюри).

Александр был представлен в еще одной номинации "Лучший бой 2024 года", однако там победу праздновал поединок Холматов-Форд.

???? Oleksandr Usyk vs Tyson Fury 1 ‘Ring of Fire’ has won The Ring Event of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/x9x3ld0UKa