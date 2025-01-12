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Усик: Поделитесь тем, что дает вам Господь, и он даст вам больше

Бокс
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Золотые слова

Усик: Поделитесь тем, что дает вам Господь, и он даст вам больше

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился к болельщикам после получения награды "Лучший боксер 2024 года" от журнала The Ring. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Большое спасибо. Спасибо моей семье, моей команде, Его Величеству и Тайсону Фьюри.

Вы часто спрашиваете меня о моих целях в боксе. Я хочу вдохновить людей на большие мечты и упорную работу. Я хочу вдохновить людей помогать друг другу. Перед каждым сражением мы организовываем благотворительные акции. Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы.

Это мое послание боксерскому сообществу: помогайте. Помогайте всем, кто в этом нуждается. Помогайте Украине. Прямо сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, потерявшим свои дома в огне.

Поделитесь тем, что Господь дает вам, и он даст вам больше. Еще раз спасибо. Береги вас Бог" – написал Усик.

Напомним, что Александр забрал три из четырех номинаций на церемонии награждения The Ring.

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