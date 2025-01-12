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Усик: Поделитесь тем, что дает вам Господь, и он даст вам больше
Золотые слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) обратился к болельщикам
"Большое спасибо. Спасибо моей семье, моей команде, Его Величеству и Тайсону Фьюри.
Вы часто спрашиваете меня о моих целях в боксе. Я хочу вдохновить людей на большие мечты и упорную работу. Я хочу вдохновить людей помогать друг другу. Перед каждым сражением мы организовываем благотворительные акции. Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы.
Это мое послание боксерскому сообществу: помогайте. Помогайте всем, кто в этом нуждается. Помогайте Украине. Прямо сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, потерявшим свои дома в огне.
Поделитесь тем, что Господь дает вам, и он даст вам больше. Еще раз спасибо. Береги вас Бог" – написал Усик.
Напомним, что Александр
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