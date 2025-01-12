Дюбуа рассказал о плане на реванш против Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал о своей подготовке к поединку против Джозефа Паркера (35-3; 23 КО) и поделился планами на потенциальный бой-реванш против Александра Усика (23-0 ; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:

– Как прошел тренировочный лагерь перед Паркером? Я знаю, что к этому времени все было почтительно, но я представляю себе, что когда ты выйдешь на ринг, это будет взрывно.

– Безусловно, я провожу себя через всю эту боль и страдание ради победы любыми необходимыми способами. И я уверен в победе.

– Некоторые люди предполагают, что он для тебя довольно тяжелый соперник. Что бы ты сказал? Как ты думаешь, ты можешь сделать с ним то же, что сделал с Эй Джеем?

– Думаю, что я могу сделать все лучше, и мне нужно это показать и доказать. И я наслаждаюсь этим вызовом. Я бы не принял его, если бы не верил в себя, поэтому я готов.

– И как только это будет сделано, ты планируешь нокаутировать Александра Усика. В этом план?

– Нокаутировать его, забрать мои пояса – все пояса – сказал Дюбуа.