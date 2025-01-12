Льюис – о реванше Усик-Фьюри: Это было чудесное сражение

Легенда супертяжелого веса Леннокс Льюис кратко прокомментировал результат реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует The Stomping Ground:

"Я считаю, что это был хороший поединок. Это было чудесное сражение. Знаете, это один из тех поединков, в которых ты ждешь, что произойдет что-то. На самом деле в нем произошло не так много, как все ожидали, но это все равно было чудесное сражение" – сказал Льюис.