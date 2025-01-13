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Альварес дал прогноз на потенциальный поединок Джошуа-Фьюри

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Альварес дал прогноз на потенциальный поединок Джошуа-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес дал свой прогноз на возможный поединок между британскими супертяжами Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует SecondsOut:

"Это будет хорошее сражение. У Фьюри больше опыта, и я думаю, что он победит" – сказал Альварес.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел в сентябре 2024 года и нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО). Фьюри выходил на ринг в декабре прошлого года и уступил в поединке-реванше против Александра Усика (23-0; 14 КО).

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Сауль Альварес
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