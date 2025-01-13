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Стало известно, что Джошуа сказал Усику на церемонии The Ring

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Стало известно, что Джошуа сказал Усику на церемонии The Ring

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) во время вечера, организованного журналом The Ring встретился с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО). Эй-Джей сказал в адрес нашего соотечественника много теплых слов.

"Я уважаю тебя и я горжусь тобой, честно. То, что ты совершил, было нелегко. Молодец, мой брат, я горжусь тобой. Твои достижения очень впечатляют. В глубине души я понимаю, что это хорошо" – сказал Энтони.

Напомним, что Усик стал победителем в трёх номинациях по версии The Ring.

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