Стало известно, что Джошуа сказал Усику на церемонии The Ring

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) во время вечера, организованного журналом The Ring встретился с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО). Эй-Джей сказал в адрес нашего соотечественника много теплых слов.

"Я уважаю тебя и я горжусь тобой, честно. То, что ты совершил, было нелегко. Молодец, мой брат, я горжусь тобой. Твои достижения очень впечатляют. В глубине души я понимаю, что это хорошо" – сказал Энтони.