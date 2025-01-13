Экс-чемпион мира рассказал, может ли Дюбуа победить Усика в реванше

Экс-чемпион мира по боксу Амир Хан рассказал, может ли по его мнению обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) взять реванш у украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxNation:

"У Дюбуа однозначно есть хорошие шансы. Когда я смотрел его бой против Филиппа Хрговича, я сказал, что этот парень – зверь, что он хороший боец, которого трудно победить. Я думаю, что он сделал урок из ошибок, сделанных в первом поединке с Усиком, и даст ему тяжелый бой. У Дюбуа есть арсенал для того, чтобы победить в этом поединке.

Я считаю, что бой Дюбуа с Джозефом Паркером – это отличный поединок. Его можно назвать разминочным, но хорошим разминочным боем. Этот поединок придаст Дюбуа уверенность перед вторым боем с Усиком. Но поединок против Паркера не будет легким, это тоже тяжелое сражение. Поэтому Дюбуа нужно показать свое лучшее выступление" – сказал Хан.