Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. В 2024-м он дважды проиграл Усику

Британский экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил о завершении карьеры.

В своем обращении к фанатам «Цыганский король» поблагодарил всех, кто помогал ему и поздравил с праздниками.

"Спасибо, это было замечательно, спасибо всем, кто помогал на этом пути! С новым годом", - написал Фьюри.

Напомним, что в последних двух поединках Тайсон Фьюри потерпел поражение от украинского чемпиона Александра Усика.