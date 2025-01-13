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Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. В 2024-м он дважды проиграл Усику
Цыганский король уходит на пенсию
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил о завершении карьеры.
В своем обращении к фанатам «Цыганский король» поблагодарил всех, кто помогал ему и поздравил с праздниками.
"Спасибо, это было замечательно, спасибо всем, кто помогал на этом пути! С новым годом", - написал Фьюри.
Напомним, что в последних двух поединках Тайсон Фьюри потерпел поражение от украинского чемпиона Александра Усика.
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