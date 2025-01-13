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Ещё один претендент готов провести поединок с Усиком
Готов испытать силы украинского чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер тяжелого веса Джей Опетая заявил, что хотел бы встретиться с Александом Усиком и проверить свои силы в поединке с украинским боксером.
"Я только «за» бой с Усиком. Очень его уважаю, он является одним из лучших боксеров нашего поколения. Мне хотелось бы проверить себя в бою с таким противником", - сказал Опетая.
Напомним, что Усик в своем последнем поединке одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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