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Ещё один претендент готов провести поединок с Усиком

Бокс

Готов испытать силы украинского чемпиона

Ещё один претендент готов провести поединок с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боксер тяжелого веса Джей Опетая заявил, что хотел бы встретиться с Александом Усиком и проверить свои силы в поединке с украинским боксером.

"Я только «за» бой с Усиком. Очень его уважаю, он является одним из лучших боксеров нашего поколения. Мне хотелось бы проверить себя в бою с таким противником", - сказал Опетая.

Напомним, что Усик в своем последнем поединке одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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