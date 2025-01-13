Ещё один претендент готов провести поединок с Усиком

Боксер тяжелого веса Джей Опетая заявил, что хотел бы встретиться с Александом Усиком и проверить свои силы в поединке с украинским боксером.

"Я только «за» бой с Усиком. Очень его уважаю, он является одним из лучших боксеров нашего поколения. Мне хотелось бы проверить себя в бою с таким противником", - сказал Опетая.

Напомним, что Усик в своем последнем поединке одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри.