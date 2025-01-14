Дюбуа – о завершении карьеры Фьюри: Никогда не верьте тому, что он говорит

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) отреагировал на новость о завершении карьеры его соотечественника Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует The Stomping Ground:

"Никогда не верьте тому, что говорит Фьюри. Он может вернуться и провести бой с кем-нибудь. Ты никогда не знаешь точно. Но на самом деле Тайсон достаточно сделал в своей карьере. Он легенда, не правда ли?

Может быть, я буду разочарован, если бой Фьюри – Джошуа не состоится. Мы хотели увидеть этот поединок несколько лет назад. Если он состоится, то состоится" – сказал Даниэль.