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Дюбуа – о завершении карьеры Фьюри: Никогда не верьте тому, что он говорит

Бокс

Совершенно точно

Дюбуа – о завершении карьеры Фьюри: Никогда не верьте тому, что он говорит

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) отреагировал на новость о завершении карьеры его соотечественника Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует The Stomping Ground:

"Никогда не верьте тому, что говорит Фьюри. Он может вернуться и провести бой с кем-нибудь. Ты никогда не знаешь точно. Но на самом деле Тайсон достаточно сделал в своей карьере. Он легенда, не правда ли?

Может быть, я буду разочарован, если бой Фьюри – Джошуа не состоится. Мы хотели увидеть этот поединок несколько лет назад. Если он состоится, то состоится" – сказал Даниэль.

Напомним, ранее экс-чемпион мира рассказал, может ли Дюбуа победить Усика в реванше.

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