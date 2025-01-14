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Промоутер Джошуа отреагировал на решение Фьюри завершить карьеру
А мог получиться супербой
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн отреагировал на решение Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) завершить карьеру после двух поражений в 2024 году.
"Если у вас больше не хватает духа для выступлений, то завершение карьеры – лучший вариант. Все-таки это большое разочарование для британских любителей бокса, потому что у нас есть шанс провести самый большой бой. Если это был последний раз, когда мы увидим Фьюри, то надо признать, что у него была замечательная карьера.
Тайсон сам принимает решение, но как я уже сказал – это не тот спорт, в котором, если не лежит душа, надо заставлять себя выступать. Следовательно, возможно, он принял верное решение. Все-таки надеюсь, что это очередная игра Фьюри, и мы увидим бой против Джошуа" – сказал Хирн.
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