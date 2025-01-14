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Шакур оценил возможность проведения поединка против Ломаченко
Вероятность не велика
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал, возможно ли организовать его поединок против украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).
"Я не особо уверен, что получу сражение с Ломаченко. Я думаю, что он боится. В свое время я спарринговал с ним. Мне кажется, что с тех пор он меня боится.
Станет ли Top Rank проблемой на пути организации этого боя? Да, они однозначно тоже станут на пути, так что я вряд ли надеюсь на этот поединок. Но я думаю, что Турки Аль-Аш-Шейх может многое устроить. Поэтому я надеюсь, что он организует наше сражение" – сказал Шакур.
Напомним, ранее Кроуфорд
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