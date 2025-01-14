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Кроуфорд – о бое с Альваресом: Я шокирую мир, просто следите за мной
Это будет легендарный поединок
ShowtimeBoxing
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) поделился ожиданиями от поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО).
"Я шокирую мир, просто следите за мной! Лучше еще впереди. Этот момент я хранил в запасе все это время. Помните, что всему есть причина" – сказал Теренс.
Напомним, что, по информации информированных источников, Кроуфорд и Альварес договорились о бое во время вечера The Ring. Отмечается, что поединок должен пройти в сентябре этого года, а местом проведения станет Лас-Вегас (США).
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