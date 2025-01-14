Любитель Кадырова признал, что Усик ему не по зубам

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0; 20 КО) рассказал, хотел ли выйти на ринг против украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

– Ты готов провести реванш с Усиком?

– Нет, Усик слишком силен для меня. Он выступает в сверхтяжелом весе. Он очень силен.

– А если он перейдет в полутяжелый вес?

– Если он спустится в весе, то без проблем. Но в тяжелом или супертяжелом — нет. Он слишком силен.

– Что ты думаешь о его реванше с Фьюри?

– Реванш был хорош. Но мне жаль, что сейчас в сверхтяжелом весе нет больших имен, как это было во времена Мохаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Фьюри и Усик – лучшие боксеры дивизиона.