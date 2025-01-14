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Любитель Кадырова признал, что Усик ему не по зубам
Наконец-то он это сказал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0; 20 КО) рассказал, хотел ли выйти на ринг против украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
– Ты готов провести реванш с Усиком?
– Нет, Усик слишком силен для меня. Он выступает в сверхтяжелом весе. Он очень силен.
– А если он перейдет в полутяжелый вес?
– Если он спустится в весе, то без проблем. Но в тяжелом или супертяжелом — нет. Он слишком силен.
– Что ты думаешь о его реванше с Фьюри?
– Реванш был хорош. Но мне жаль, что сейчас в сверхтяжелом весе нет больших имен, как это было во времена Мохаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Фьюри и Усик – лучшие боксеры дивизиона.
Напомним, ранее Шакур
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