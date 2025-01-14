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Любитель Кадырова признал, что Усик ему не по зубам

Бокс

Наконец-то он это сказал

Любитель Кадырова признал, что Усик ему не по зубам

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0; 20 КО) рассказал, хотел ли выйти на ринг против украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

– Ты готов провести реванш с Усиком?

– Нет, Усик слишком силен для меня. Он выступает в сверхтяжелом весе. Он очень силен.

– А если он перейдет в полутяжелый вес?

– Если он спустится в весе, то без проблем. Но в тяжелом или супертяжелом — нет. Он слишком силен.

– Что ты думаешь о его реванше с Фьюри?

– Реванш был хорош. Но мне жаль, что сейчас в сверхтяжелом весе нет больших имен, как это было во времена Мохаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Фьюри и Усик – лучшие боксеры дивизиона.

Напомним, ранее Шакур оценил возможность проведения поединка против Ломаченко.

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Александр Усик Артур Бетербиев
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Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.01.2025 в 15:55
Головне що козломордих немає у надважкій вазі. І ніколи практично не було
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.01.2025 в 15:55
Головне що козломордих немає у надважкій вазі. І ніколи практично не було
Ответить
0
0

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