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Эвандер Холифилд обратился к Тайсону Фьюри, который завершил карьеру

Бокс
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Пожелал удачи

Эвандер Холифилд обратился к Тайсону Фьюри, который завершил карьеру

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд поддержал британского боксёра Тайсона Фьюри, объявившего о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее заявление Фьюри сделал 13 января.

"Удачи, чемпион. Наслаждайся временем после завершения карьеры", – написал Холифилд в комментариях под сообщением Фьюри на странице Тайсона в социальных сетях.

Напомним, в последних двух поединках Фьюри встречался с украинцем Александром Усиком. В обоих боях британец потерпел поражения.

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Эвандер Холифилд Тайсон Фьюри
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