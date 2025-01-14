Эвандер Холифилд обратился к Тайсону Фьюри, который завершил карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд поддержал британского боксёра Тайсона Фьюри, объявившего о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее заявление Фьюри сделал 13 января.

"Удачи, чемпион. Наслаждайся временем после завершения карьеры", – написал Холифилд в комментариях под сообщением Фьюри на странице Тайсона в социальных сетях.

Напомним, в последних двух поединках Фьюри встречался с украинцем Александром Усиком. В обоих боях британец потерпел поражения.