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Дюбуа: Я буду для Паркера слишком большим, слишком сильным, слишком быстрым
Британец поделился ожиданиями от боя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился мыслями о бое с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).
"Я сосредоточен на нем. Я буду для него слишком большим, слишком сильным, слишком быстрым. Все, что он делает, я буду делать лучше. Я уверен. Я не должен говорить слишком много. Пусть болельщики настроятся. Это будет большой бой", — сказал Дюбуа.
Напомним, что бой Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
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