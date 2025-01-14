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Дюбуа: Я буду для Паркера слишком большим, слишком сильным, слишком быстрым

Бокс

Британец поделился ожиданиями от боя

Дюбуа: Я буду для Паркера слишком большим, слишком сильным, слишком быстрым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился мыслями о бое с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

"Я сосредоточен на нем. Я буду для него слишком большим, слишком сильным, слишком быстрым. Все, что он делает, я буду делать лучше. Я уверен. Я не должен говорить слишком много. Пусть болельщики настроятся. Это будет большой бой", — сказал Дюбуа.

Напомним, что бой Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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