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"Он слишком сильный". Россиянин передумал драться с Усиком

Бокс

Артур Бетербиев передумал

"Он слишком сильный". Россиянин передумал драться с Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном бое против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Напомним, ранее Бетербиев проявлял интерес к поединку с Усиком в первом тяжелом весе, но он передумал и говорит, что не собирается драться с украинцем — разве что тот опустится в полутяжелый вес.

"Возможен ли наш бой с Усиком в промежуточном весе? Нет, он слишком сильный для меня. Усик - супертяжеловес, он слишком сильный. Усик сказал, что может спуститься в весе? Да, если он спустится в полутяжелый вес, то без проблем. Он слишком сильный, слишком хороший", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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