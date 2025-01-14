"Он слишком сильный". Россиянин передумал драться с Усиком

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном бое против обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Напомним, ранее Бетербиев проявлял интерес к поединку с Усиком в первом тяжелом весе, но он передумал и говорит, что не собирается драться с украинцем — разве что тот опустится в полутяжелый вес.