Фрэнк Уоррен прокомментировал уход Тайсона Фьюри из бокса

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который занимался делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, дал комментарий по поводу ухода Фьюри из бокса.

"Если он вдруг передумает и решит возобновить карьеру, то так тому и быть, но я не думаю, что это произойдёт. Я полностью поддерживаю его решение уйти из бокса. Я, как и многие, был удивлён его решением, но Тайсон всегда остаётся Тайсоном. Он просто сказал о том, что чувствует", — приводит слова Уоррена DAZN.