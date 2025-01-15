Чжилей – о завершении карьеры Фьюри: Он уже пятый раз говорит об этом

Китайский супертяж Чжан Чжилей прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) завершить профессиональную карьеру. Его слова цитирует YouTube-канал Ring Magazine:

"Кто знает? Тайсон – единственный человек, знающий, что он делает. По моим подсчетам, он уже в пятый раз говорит о завершении карьеры.

Фьюри может вернуться через несколько дней или через несколько месяцев. Посмотрим, что произойдет" – сказал китаец.