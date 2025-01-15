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Чжилей – о завершении карьеры Фьюри: Он уже пятый раз говорит об этом
Возможно, на этот раз уже не передумает
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) завершить профессиональную карьеру. Его слова цитирует YouTube-канал Ring Magazine:
"Кто знает? Тайсон – единственный человек, знающий, что он делает. По моим подсчетам, он уже в пятый раз говорит о завершении карьеры.
Фьюри может вернуться через несколько дней или через несколько месяцев. Посмотрим, что произойдет" – сказал китаец.
Напомним, что ранее Дюбуа
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