Промоутер Джошуа рассказал, что нужно Энтони для организации чемпионского боя

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный должен сделать для того, чтобы снова выйти на чемпионский поединок.

"В центре внимания Джошуа всегда был реванш с Даниэлем Дюбуа. Я не уверен, что он победит Джозефа Паркера. Но нам важно выйти в ринг против победителя.

Сначала Джошуа должен провести промежуточное сражение и закрыть поражение от Дюбуа. IBF не позволит боксеру выйти на поединок за титул чемпиона мира, если ты проиграл в последней встрече" – сказал Хирн.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел в сентябре 2024 года, проиграв Дюбуа в 5 раунде нокаутом.