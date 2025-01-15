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Уайлдер узнал имя следующего соперника

Бокс
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Ну этому точно не проиграет

Уайлдер узнал имя следующего соперника

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер решил вернуться на ринг. После поражения нокаутом в поединке против китайца Чжана Чжилея в июне прошлого года многие специалисты ставили на то, что "бомбер" завершит профессиональную карьеру и уже не выйдет на ринг.

Однако вчера, 14 января, Уайлдер подписал контракт на следующий бой. Его соперником станет еще один американец Крис Харпер, а поединок состоится 26 апреля в Атланте (США).

Интересно, что боксерское наследие Харпера насчитывает 18 побед и 11 поражений. Однако и Деонтей в последнее время не блещет на ринге – из пяти крайних поединков Уайлдер выиграл лишь один, при этом четыре раза терпел сокрушительные поражения (трижды нокаутом).

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал, что нужно Энтони для организации чемпионского боя.

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