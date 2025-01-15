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Уайлдер узнал имя следующего соперника
Ну этому точно не проиграет
Американский супертяж Деонтей Уайлдер решил вернуться на ринг. После поражения нокаутом в поединке против китайца Чжана Чжилея в июне прошлого года многие специалисты ставили на то, что "бомбер" завершит профессиональную карьеру и уже не выйдет на ринг.
Однако вчера, 14 января, Уайлдер подписал контракт на следующий бой. Его соперником станет еще один американец Крис Харпер, а поединок состоится 26 апреля в Атланте (США).
Интересно, что боксерское наследие Харпера насчитывает 18 побед и 11 поражений. Однако и Деонтей в последнее время не блещет на ринге – из пяти крайних поединков Уайлдер выиграл лишь один, при этом четыре раза терпел сокрушительные поражения (трижды нокаутом).
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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