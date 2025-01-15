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Бывший соперник Усика: Фьюри, ты еще выйдешь на ринг

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Бывший соперник Усика: Фьюри, ты еще выйдешь на ринг

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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис на своем YouTube-канале отреагировал на решение Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) завершить карьеру.

"Рано или не рано? Я думаю, что очень рано. На самом деле карьера у него была очень яркая. В 2015 году, когда он победил Кличко, Фьюри попал в какую-то депрессию. Но не будем осуждать. Употреблял наркотики, потом даже хотел совершить суицид. С психикой там надо подработать. Больше над этим надо подумать. Я думаю, если бы Фьюри и Энтони Джошуа встретились, все было бы продано в тот же день, касса была бы сделана огромная. Так что, Фьюри, ты еще выйдешь на ринг. Я ставлю коэффициент 1 к 3, что ты выйдешь".

Напомним, что Фьюри после двух поражений от Александра Усика объявил о завершении карьеры.

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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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