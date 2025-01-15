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Тони Беллью: Фьюри уже раз пять завершал карьеру

Бокс

Британец отреагировал на уход Тайсона Фьюри

Тони Беллью: Фьюри уже раз пять завершал карьеру

Фото: The Independent

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью прокомментировал решение супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) завершить профессиональную карьеру.

"Проблема заключается в том, что я до конца в это не верю. Он уже раз пять завершал карьеру. Это может быть просто рычагом в переговорах о бое с Энтони Джошуа. Я не уверен наверняка", — приводит слова Беллью издание Give Me Sport.

Тайсону Фьюри дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. За карьеру Фьюри потерпел два поражения, оба – от украинца Александра Усика.

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