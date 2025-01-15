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Эдди Хирн: Джошуа точно вернется в ринг

Бокс

Осталось найти соперника

Эдди Хирн: Джошуа точно вернется в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что его подопечный, супертяж Энтони Джошуа может вернуться в ринг уже совсем скоро.

"Джошуа точно вернется в ринг. Не зависит от того, кто будет соперником, но он вернется. Энтони очень плохо принял поражение от Дюбуа. И это хорошо. Никогда нельзя делать поражения нормой. Чувствую, что его настроение вернулось, он готов начать тренировочный лагерь", — сказал Хирн.

Ранее, одним из возможных соперников мог стать Тайсон Фьюри, который завершил карьеру.

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Источник:
SkySports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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