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Эдди Хирн: Джошуа точно вернется в ринг
Осталось найти соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что его подопечный, супертяж Энтони Джошуа может вернуться в ринг уже совсем скоро.
"Джошуа точно вернется в ринг. Не зависит от того, кто будет соперником, но он вернется. Энтони очень плохо принял поражение от Дюбуа. И это хорошо. Никогда нельзя делать поражения нормой. Чувствую, что его настроение вернулось, он готов начать тренировочный лагерь", — сказал Хирн.
Ранее, одним из возможных соперников мог стать Тайсон Фьюри, который завершил карьеру.
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