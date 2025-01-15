Эдди Хирн: Джошуа точно вернется в ринг

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что его подопечный, супертяж Энтони Джошуа может вернуться в ринг уже совсем скоро.

"Джошуа точно вернется в ринг. Не зависит от того, кто будет соперником, но он вернется. Энтони очень плохо принял поражение от Дюбуа. И это хорошо. Никогда нельзя делать поражения нормой. Чувствую, что его настроение вернулось, он готов начать тренировочный лагерь", — сказал Хирн.

Ранее, одним из возможных соперников мог стать Тайсон Фьюри, который завершил карьеру.