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Холифилд рассказал, кто бы победил в потенциальном поединке Джошуа-Фьюри

Бокс

Фаворит легенды

Холифилд рассказал, кто бы победил в потенциальном поединке Джошуа-Фьюри

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяж Эвандер Холифилд дал прогноз на потенциальный поединок между Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Это несомненно было бы хорошее сражение, потому что оба парня сражаются примерно одинаково. Но я думаю Тайсон, по вашему мнению, один из тех ребят, с которым сложно сладить. Так что я считаю, что он мог бы победить" – сказал Эвандер.

Напомним, ранее промоутер Джошуа подтвердил, что Энтони вернется на ринг.

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Эвандер Холифилд Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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