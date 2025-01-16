Холифилд рассказал, кто бы победил в потенциальном поединке Джошуа-Фьюри

Легендарный британский супертяж Эвандер Холифилд дал прогноз на потенциальный поединок между Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Это несомненно было бы хорошее сражение, потому что оба парня сражаются примерно одинаково. Но я думаю Тайсон, по вашему мнению, один из тех ребят, с которым сложно сладить. Так что я считаю, что он мог бы победить" – сказал Эвандер.