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Шакур предостерег Дюбуа от немедленного реванша против Усика
Резонный совет
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон обратился к чемпиону в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО) и предупредил его об опасности организации реванша против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23 0; 14 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Seconds Out:
"Я думаю, что это, вероятно, невозможно – победить Усика прямо сейчас" – сказал Стивенсон.
Напомним, что свой крайний поединок Дюбуа выиграл сенсационно нокаутировав Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Усик в двух последних боях решением судей победил Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Следующий поединок британец проведет 22 февраля против Джозефа Паркера. Скорее всего там и определится соперник Александра в битве за титул абсолютного чемпиона мира.
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