  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шакур предостерег Дюбуа от немедленного реванша против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шакур предостерег Дюбуа от немедленного реванша против Усика

Бокс

Резонный совет

Шакур предостерег Дюбуа от немедленного реванша против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон обратился к чемпиону в супертяжелом весе по версии IBF Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО) и предупредил его об опасности организации реванша против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23 0; 14 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Seconds Out:

"Я думаю, что это, вероятно, невозможно – победить Усика прямо сейчас" – сказал Стивенсон.

Напомним, что свой крайний поединок Дюбуа выиграл сенсационно нокаутировав Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Усик в двух последних боях решением судей победил Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Следующий поединок британец проведет 22 февраля против Джозефа Паркера. Скорее всего там и определится соперник Александра в битве за титул абсолютного чемпиона мира.

По теме
yellow-arrow
Холифилд рассказал, кто бы победил в потенциальном поединке Джошуа-Фьюри
yellow-arrow
Эдди Хирн: Джошуа точно вернется в ринг
yellow-arrow
Тони Беллью: Фьюри уже раз пять завершал карьеру
Александр Усик Дэниэл Дюбуа Шакур Стивенсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости