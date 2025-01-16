Чемпион мира в бриджитвейте вызвал Усика на бой

Чемпион мира в бриджитвейте по версии WBC Кевин Ларена вызвал на поединок чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Да, я бы дал Усику шанс – он победил того самого парня. Сейчас Усик – лицо бокса, да я бы на сто процентов дал ему шанс. Он может делать все, что пожелает.

Я должен был провести защиту своего титула в Украине в феврале, но дата изменилась к концу марта, что может не соответствовать другим возможным планам из-за других предложений. Но поединок с Усиком мне никогда не предлагали" – сказал Ларен.