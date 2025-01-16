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Турки Аль аш-Шейх готов организовать поединок двух сепертяжей

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Турки Аль аш-Шейх готов организовать поединок двух сепертяжей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании провести поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

"Если говорить о британском рынке, то я бы сейчас хотел увидеть бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Если Тайсон Фьюри недоступен, то почему бы не провести этот бой?" — приводит слова Турки Аль аш-Шейха talkSPORT.

Деонтей Уайлдер проиграл четыре из последних пяти поединков в карьере.

Энтони Джошуа в последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2024 года, проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

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Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер Турки Аль аш-Шейх
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