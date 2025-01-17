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Шакур Стивенсон: На данный момент победить Усика невозможно

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Шакур Стивенсон: На данный момент победить Усика невозможно

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Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) сделал прогноз на возможный бой чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

- Если Дюбуа получит реванш с Усиком, как вы думаете, он покажет лучший результат? Он сможет победить Усика?

- Думаю, на данный момент победить Усика невозможно, - сказал Стивенсон.

Напомним, что в августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м.

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Источник:
SecondsOut
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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