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Шакур Стивенсон: На данный момент победить Усика невозможно
Здесь трудно поспорить
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Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) сделал прогноз на возможный бой чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).
- Если Дюбуа получит реванш с Усиком, как вы думаете, он покажет лучший результат? Он сможет победить Усика?
- Думаю, на данный момент победить Усика невозможно, - сказал Стивенсон.
Напомним, что в августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м.
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Источник:SecondsOut
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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