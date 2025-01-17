Сегодня Усик празднует свой 38-й день рождения

Сегодня, 17 января, празднует свой день рождения украинец, один из лучших боксеров в истории, представитель Крыма Александр Усик (23-0; 14 КО).

Родился наш спортсмен в 1987 году в Симферополе. На любительском ринге завоевал много наград, а именно стал чемпионом Европы-2008 и чемпионом мира-2011.

В 2012 году завоевал золото Олимпийских игр в Лондоне, затем выступал за команду "Украинские атаманы" во Всемирной серии бокса.

25 сентября 2013 года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions и уже 9 ноября провел свой первый бой на профессиональном ринге в первом тяжелом весе.

В крузервейте Александр стал абсолютным чемпионом мира, и в 2019 году перешел в супертяжелый дивизион. В "королевском" весе наш спортсмен победил всех его самых ярких представителей и в прошлом году стал абсолютным чемпионом мира – первым в этом тысячелетии.