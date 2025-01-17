Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Усик празднует свой 38-й день рождения
Поздравляем, чемп
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 17 января, празднует свой день рождения украинец, один из лучших боксеров в истории, представитель Крыма Александр Усик (23-0; 14 КО).
Родился наш спортсмен в 1987 году в Симферополе. На любительском ринге завоевал много наград, а именно стал чемпионом Европы-2008 и чемпионом мира-2011.
В 2012 году завоевал золото Олимпийских игр в Лондоне, затем выступал за команду "Украинские атаманы" во Всемирной серии бокса.
25 сентября 2013 года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions и уже 9 ноября провел свой первый бой на профессиональном ринге в первом тяжелом весе.
В крузервейте Александр стал абсолютным чемпионом мира, и в 2019 году перешел в супертяжелый дивизион. В "королевском" весе наш спортсмен победил всех его самых ярких представителей и в прошлом году стал абсолютным чемпионом мира – первым в этом тысячелетии.
Поздравляем с днем рожденья! Желаем крепкого здоровья, успехов и сил в борьбе за новые высоты!
Популярное сейчас
- Известно, какую оценку получил Лунин за игру против Сельты в Кубке Короля
- Два недоигранных матча в Кривом Роге. В УПЛ прояснили ситуацию с доигровками
- Реал Мадрид – Сельта Виго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Эвандер Холифилд обратился к Тайсону Фьюри, который завершил карьеру
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО