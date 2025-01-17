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Шакур дал свой прогноз на бой Альварес-Кроуфорд

Бокс
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Шакур дал свой прогноз на бой Альварес-Кроуфорд

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон дал прогноз на поединок Альварес-Кроуфорд. Его слова цитирует boxingnews24:

"Я уже говорил об этом годами. Пожалуй, я был первым, кто сказал, что Кроуфорд победит Каннело еще до того, как об этом заявил Теренс. Я всегда думал, что стиль Кроуфорда будет эффективен против Канело. Полагаю, что он победит Альвареса. Я не говорю, что это легкое сражение, но он может сделать его очень легким.

Кроуфорд заматерел. Это еще один момент. Я не думаю, что Канело сможет проходить через его удары. Теренс умеет бить, и это касается любой весовой категории" – сказал Шакур.

Напомним, что сегодня Усик отмечает свой 38-й день рождения.

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