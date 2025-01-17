Шакур дал свой прогноз на бой Альварес-Кроуфорд

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон дал прогноз на поединок Альварес-Кроуфорд. Его слова цитирует boxingnews24:

"Я уже говорил об этом годами. Пожалуй, я был первым, кто сказал, что Кроуфорд победит Каннело еще до того, как об этом заявил Теренс. Я всегда думал, что стиль Кроуфорда будет эффективен против Канело. Полагаю, что он победит Альвареса. Я не говорю, что это легкое сражение, но он может сделать его очень легким.

Кроуфорд заматерел. Это еще один момент. Я не думаю, что Канело сможет проходить через его удары. Теренс умеет бить, и это касается любой весовой категории" – сказал Шакур.