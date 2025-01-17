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Катерина Усик трогательно поздравила своего мужа с днем рождения. Фото
Любовь, закаленная жизнью
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 17 января, празднует свой день рождения украинец, один из лучших боксеров в истории, представитель Крыма Александр Усик (23-0; 14 КО). Жена нашего спортсмена Катерина поздравила мужа с 38-летием. Соответствующие фото девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Шакур дал
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