Катерина Усик трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения. Фото

Сегодня, 17 января, празднует свой день рождения украинец, один из лучших боксеров в истории, представитель Крыма Александр Усик (23-0; 14 КО). Жена нашего спортсмена Катерина поздравила мужа с 38-летием. Соответствующие фото девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Шакур дал свой прогноз на бой Альварес-Кроуфорд.