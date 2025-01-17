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Катерина Усик трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения. Фото

Бокс
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Любовь, закаленная жизнью

Катерина Усик трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, празднует свой день рождения украинец, один из лучших боксеров в истории, представитель Крыма Александр Усик (23-0; 14 КО). Жена нашего спортсмена Катерина поздравила мужа с 38-летием. Соответствующие фото девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Катерина Усик трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения. Фото - изображение 1Катерина Усик трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Шакур дал свой прогноз на бой Альварес-Кроуфорд.

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