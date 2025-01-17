Известный боксерский аналитик – о карьере Фьюри: Я думаю, что пришло время

Известный боксерский эксперт, экс-тренер Тедди Атлас прокомментировал решение британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) объявить о завершении карьеры.

"Я думаю, что пора. Все говорят: "Не сдавайся". Все верно, но Тайсон уже несколько раз пережил это.

Он провел множество сложных боев. Только вспомнить три поединка против Уайлдера. Это отняло у него много сил. Затем был первый поединок против Усика. Некоторые говорят, что он после нокдауна даже выиграл 12-й раунд. Усик выиграл тогда, нет сомнений, но Тайсон вернулся и забрал 12 раунд. Это было невероятно. Так что его потряс Усик и много раз ронял Уайлдер. Это все означает, что вы оставили часть себя на ринге.

Я не хочу видеть, как великие бойцы уходят, когда от них остается только тень. Если Фьюри действительно принял такое решение, то могу только поздравить его. Спасибо, удачи. Наслаждайся своими достижениями и семьей" – сказал Атлас.