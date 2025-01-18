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Холифилд рассказал, почему Усика никто не может победить

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Ану ану

Холифилд рассказал, почему Усика никто не может победить

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный супертяж Эвандер Холифилд рассказал, в чем секрет стабильности украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Знаете, почему Усика никто не может победить? Александр – левша. Большинство бойцов не могут сражаться против левшей. Они пропускают и думают: "О Боже, как это я пропустил этот удар?" Я вот в свое время дрался со многими людьми, спарринговал со многими, я постоянно менял свой стиль" – сказал Эвандер.

Напомним, ранее Джо Джойс назвал имя своего будущего соперника.

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