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Промоутер Дюбуа снова вспомнил первый бой против Усика

Бокс
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Достало это нытье

Промоутер Дюбуа снова вспомнил первый бой против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен вновь подчеркивает, что его подопечный мог победить в первом поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBО Александра Усика (23-0; 14); .

"Я все еще искренне верю, что Дюбуа победил бы Усика, если бы не то, что происходило в его голове в тот момент с рефери. Весь этот четырехминутный перерыв. Он набросился бы на него.

Был ли это низкий удар? Я не думаю, что этот удар был ниже пояса, некоторые люди полагают, что был. Итог — это четыре минуты, когда Усик сам хотел драться, а рефери сказал, что нужно больше времени" – цитирует слова Уоррена издание SkySports.

Напомним, ранее Холифилд рассказал, почему Усика никто не может победить.

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