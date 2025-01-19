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Тренер Джервонты не поставил Усика в ТОП-20 лучших боксеров в истории

Бокс
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Ядерный идиот

Тренер Джервонты не поставил Усика в ТОП-20 лучших боксеров в истории

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО) Кенни Эллис не считает, что чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) входит в ТОП-20 лучших боксеров в истории.

"Я не могу объективно оценить его, потому что для меня он просто боец, появившийся откуда-то за последние несколько лет. Войти в мою десятку лучших? Нет, не может. В двадцатку? Тоже нет.

Многие современные бойцы и их поклонники родились в новом тысячелетии и не изучают историю. Они знают только сегодняшних чемпионов. Но в прошлом даже обычные бойцы показывали статистику, намного превосходящую нынешних чемпионов. Это не неуважение, просто мое мнение" – сказал Кенни.

Напомним, что в прошлом году Усик стал первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Также Александр стал единственным боксером в истории, который стал абсолютом в первом тяжелом и супертяжелом весе.

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Александр Усик Джервонта Дэвис
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