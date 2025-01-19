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Белью – о реванше Усик-Фьюри: Я думаю, что Александр выиграл с разницей 3-4 раунда
А может и больше
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский боксер Тони Белью вспомнил реванш Усик-Фьюри и пересмотрел свои итоги по сравнению с первыми впечатлениями.
"Я думаю, что Усик полностью контролировал бой от начала до конца. Мне совсем не казалось, что бой не складывается по его сценарию. Я смотрел вечер бокса в прямом эфире на ТВ и думал, что бой был близким. Затем я трижды просмотрел поединок, и Усик просто был убедителен в каждом своем движении. Он обыграл Фьюри, прессинговал его, перебил практически в каждом раунде. Усик доминировал над ним.
Фрэнк Уоррен пересмотрел бой и больше не считает, что это было ограбление. Естественно, он до сих пор на стороне Тайсона Фьюри, но я не пристрастен ни к одному из них. Я думаю, что они оба замечательных бойца, замечательные ребята. Я нейтрален, и ты должен считать бой так, как видишь.
В вечер боя я насчитал победу Усика с разницей в два раунда. Оглядываясь назад, я думаю, что он выиграл с разницей в 3-4 раунда. Это не неуважение к Тайсону Фьюри, он всегда будет мучаться с бойцами вроде Александра Усика" – сказал Тони.
Напомним, что ранее промоутер Дюбуа
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