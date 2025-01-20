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Фьюри: Я никогда не думал о наследии в боксе, мне это неинтересно
Возможно, это сыграло злую шутку
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, недавно объявивший о завершении карьеры Тайсон Фьюри рассказал, какие цели ставил перед собой в боксе. Его слова цитирует The Ring:
"Я никогда не думал о наследии, мне это неинтересно. Когда ты умрешь, должен что-то оставить после себя. Это могут быть твои дети, но точно не достижение в спорте. Рекорды существуют для того, чтобы их побили. Как только ты совершаешь какое-нибудь достижение, приходит другой спортсмен и устанавливает новое.
В любом случае, все твои рекорды, успехи и достижения не будут играть никакой роли для тебя, когда ты умрешь. В этом случае я точно не буду беспокоиться о том, что происходит на нашей планете" – сказал Фьюри.
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