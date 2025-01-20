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Китайский супертяж хочет получить бой с Усиком в течение этого года

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У украинца другие планы

Китайский супертяж хочет получить бой с Усиком в течение этого года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей хотел бы получить бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) до конца 2025 года. Об этом сообщили в команде боксера.

"Чжилей сейчас занят Кабайелом. Мартин много говорит. У него была возможность подраться с Агитом, но он оценил себя и отказался. А после этого он еще смеет говорить что-нибудь в адрес Чжана?

Чжилей не уклоняется от боев и готов сразиться с кем-либо, но сейчас у нас другая цель. Мы хотим получить поединок с Александром Усиком до конца 2025 года" – сказал Шон Джордж, наставник китайского боксера.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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