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Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд начали переговоры о проведении боя

Бокс

Мы можем увидеть интересный бой

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд начали переговоры о проведении боя

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионы мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд, начали переговоры о поединке в сентябре, пишет инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

"Контракты пока не подписаны, но Канело Альварес и Теренс Кроуфорд, как ожидается, встретятся в уикенд Дня независимости Мексики в сентябре. Как и говорил Кроуфорд, поединок пройдёт в 76,2 кг без пункта об ограничении на набор веса после взвешивания", — написал Коппинджер в социальных сетях.

Теренс Кроуфорд является действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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