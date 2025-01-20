Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд начали переговоры о проведении боя

Чемпионы мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд, начали переговоры о поединке в сентябре, пишет инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

"Контракты пока не подписаны, но Канело Альварес и Теренс Кроуфорд, как ожидается, встретятся в уикенд Дня независимости Мексики в сентябре. Как и говорил Кроуфорд, поединок пройдёт в 76,2 кг без пункта об ограничении на набор веса после взвешивания", — написал Коппинджер в социальных сетях.

Теренс Кроуфорд является действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).