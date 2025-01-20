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Майки Гарсия высказался о возможном бое Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд

Бокс

Экс-чемпион мира не в восторге

Майки Гарсия высказался о возможном бое Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия не поддерживает идею проведения боя между звёздным мексиканским чемпионом Саулем "Канело" Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

"Кроуфорд — один из лучших бойцов, которых я видел. Я сказал ему: "Чувак, ты крутой парень. Ты был крутым парнем. Ты не всегда получаешь должное признание из-за политики в боксе, но мир бокса знает, что ты реально крут". Однако у Канело тоже есть много навыков высокого уровня, и прыгать на два дивизиона ради боя с ним — это самоубийство. Он отличный боец, он доказал это уже всем много раз, но зачем ему стирать это всё таким боем?" — приводит слова Гарсии Boxing Scene.

По слухам, Альварес и Кроуфорд могут провести бой между собой в сентябре 2025 года.

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