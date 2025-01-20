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45-летний кубинский ветеран может выйти в ринг с Лоуренсом Околи
Поединок может состояться уже в апреле
Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе 32-летний британец Лоуренс Околи, который в конце 2024 года перешёл в супертяжёлый дивизион, свой второй бой в рамках этой весовой категории может провести против экс-претендента на титул чемпиона мира, 45-летнего кубинского ветерана ринга Луиса Ортиса. Об этом пишет известный инсайдер, журналист телеканала ESPN Майк Коппинджер.
Напомним, Ортис свой последний бой проводил в январе 2024 года, где он в первом раунде нокаутировал колумбийца Франсиско Кордеро.
Что касается Околи, то он предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года и победил там техническим нокаутом в первом раунде Хуссейна Мухамеда.
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