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Усик рассказал, как чуть не завершил карьеру
Украинский чемпион рассказал одну мотивирующую историю
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, как пережил свое первое поражение в любительском боксе.
"Это был турнир в Крыму. Мне тогда было очень тяжело, я действительно думал закончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, если проиграл. "Прихожу домой, говорю отцу: "Привет, я проиграл". Он сказал мне: "Хорошо, без проблем, попробуй еще". Я ему признался, что хотел закончить с боком, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли", - рассказал Усик.
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Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и защитил свои титулы.
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