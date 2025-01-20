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Усик рассказал, как чуть не завершил карьеру

Бокс
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Украинский чемпион рассказал одну мотивирующую историю

Усик рассказал, как чуть не завершил карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, как пережил свое первое поражение в любительском боксе.

"Это был турнир в Крыму. Мне тогда было очень тяжело, я действительно думал закончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, если проиграл. "Прихожу домой, говорю отцу: "Привет, я проиграл". Он сказал мне: "Хорошо, без проблем, попробуй еще". Я ему признался, что хотел закончить с боком, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли", - рассказал Усик.

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Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и защитил свои титулы.

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Александр Усик
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Источник:
TalkSport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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